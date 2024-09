Rock in Rio sem perrengue: dicas para curtir o festival sem preocupação

O serviço BRT "Expresso Rock in Rio" levará o público direto ao festival. Utilizando a faixa exclusiva do BRT, o serviço oferecerá viagens diretas e expressas para o Terminal Centro Olímpico. As partidas serão dos terminais Jardim Oceânico e Alvorada, sem paradas ao longo do trajeto, e do terminal Paulo da Portela, com paradas nas estações Praça Seca, Tanque e Taquara. A tarifa custa R$ 23 (ida e volta) e estará em operação das 11h até as 5h do dia seguinte.

Metrô vai operar 24 horas. A estação Jardim Oceânico/Barra da Tijuca, que é o terminal de integração com o Serviço BRT Rock in Rio, ficará aberta 24 horas para embarque. As demais estações do sistema funcionarão em seu horário normal para embarque e, durante a madrugada, seguirão abertas, mas somente para desembarque.

Público pode optar ainda pelo Primeira Classe, que conta com 16 pontos de embarque na cidade do Rio e outros 22 espalhados por 20 municípios do estado do Rio, São Paulo e Minas Gerais. É a opção mais confortável e prática, pois deixa os fãs dentro da Cidade do Rock, mas mais custosa também. Valores que variam de R$ 160 a R$ 600 (ida e volta), dependendo do ponto de embarque.

Abertura dos portões

Público poderá acessar a Cidade do Rock a partir das 14h. É recomendado chegar com antecedência para evitar a formação de longas filas.

Previsão do tempo para o festival promete muito calor e pouca chance de chuva. Alguns dias serão mais amenos em relação ao sol. Confira a previsão segundo o Climatempo no fechamento desta matéria.