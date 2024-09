'Mania de Você' naufraga: a Globo desaprendeu a fazer novela?

E que agora é rechaçada em nome de uma imitação sem muito carisma do que se faz em séries ruins do streaming. sendo que a própria Netflix conquistou uma atenção diferente ao capturar a estética mais novelesca em sua série "Pedaço de Mim", com Juliana Paes e Vladimir Brichta.

A história de "Mania de Você" parece suficientemente interessante e divertida para reverter esse resultado pouco alvissareiro do primeiro capítulo. Resta saber se a Globo vai conseguir eliminar as firulas e facilitar o caminho para chegar no público. Ficou em um passado remoto a época em que as coisas bastavam existir para virarem assunto.

Estrela da Casa: Matheus está sabendo jogar com o público

Estrela da Casa: Matheus está envolvido com Unna X Imagem: Reprodução/Globoplay

Ramalho foi eliminado com 17% na disputa contra Leidy e Matheus. O namorado da Unna foi, mais uma vez, o mais querido pelo público telespectador.

Apesar de cantar como se estivesse animado no karaokê da festa de fim de ano da firma, Matheus está conseguindo conquistar o público graças à postura no confinamento.