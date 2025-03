Camarotes viram coadjuvantes no BBB 25

A dinâmica da Casa de Vidro de Seu Fifi deu a chacoalhada que o "BBB 25" precisava e o clima esquentou de verdade depois de mais de 60 dias de confinamento. Renata voltou com sangue nos olhos e colocou fogo no parquinho, compartilhando tudo que ouviu nos momentos que passou fora do reality show.

Nessa reviravolta, os camarotes se tornaram totalmente coadjuvantes com os conflitos centrados entre a turma de Eva e Renata contra Aline e seus aliados. Em paralelo, Guilherme, por sua vez, tenta a todo custo fazer os outros jogarem, assumirem posições, mas até agora só os irmãos João Pedro e João Gabriel corresponderam às suas provocações à altura.

Vitória Strada, que dominou o protagonismo de boa parte do reality show, não encontrou uma nova narrativa após a eliminação das irmãs Camila e Thamiris e só não se tornou totalmente irrelevante porque os irmãos Diego e Danielle Hypolito ainda seguem no jogo. Diego até teve seus momentos de brilho, mas perdeu o destaque quando Gabriel, um de seus rivais, foi eliminado e Maike, outro desafeto, não sustentou a rixa com o atleta olímpico.