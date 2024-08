Crise sem precedentes: Banimento do Twitter vai arruinar A Fazenda e BBB

Agora poderemos chamar de 'antigo X, ex-antigo Twitter'. Por conta de imbróglios judiciais, a rede social pode sair do ar no Brasil ainda nesta quinta-feira. A situação abre uma crise sem precedentes para os realities e a TV aberta como um todo.

O Twitter pode não ser a rede mais popular, mas sempre teve uma relevância muito grande. Foi o primeiro ponto de contato do público com artistas, políticos e toda sorte de celebridades de um jeito mais direto.

Ainda é uma matéria-prima importante, tanto para perfis de fofoca, memes e quetais no Instagram, quanto para os portais de jornalismo. Muitas vezes a fagulha da discórdia é acendida nos breves 280 caracteres e acaba pegando fogo de maneira multiplataforma.

Pela dinâmica em tempo real, com uma linha do tempo cronológica, a rede é a favorita para comentar programas televisivos enquanto eles acontecem. E o que surge lá sempre reverbera. Não é incomum ver a Adriane Galisteu celebrando o primeiro lugar de A Fazenda nos Trending Topics. Ou assuntos mais quentes das rodinhas de tuiteiros inveterados virando pauta de quadros no BBB.

A gente sempre desconfia quando uma celebridade começa a tuitar freneticamente depois de uns meses ou até anos desmobilizada. Se estamos perto de setembro ou de janeiro, quer dizer que o próximo endereço da pessoa vai ser Itapecerica da Serra ou um estúdio no Projac.

Todo um ecossistema dos realities nacionais é alimentado pelo calor do Twitter. As reações do público, a organização de mutirões para que as torcidas possam salvar ou arruinar seus candidatos favoritos.