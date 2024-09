Será que o Brasil aguenta um BBB com mais de 100 dias?

Olhando assim, ainda sem maiores detalhes, fica parecendo que a estratégia da emissora é fazer uma exploração cada vez mais extrativista do formato em sua grade. Tenho sentimentos conflitantes a respeito disso.

Por um lado, enquanto entusiasta apaixonado pelo programa, não deixo de ver com bons olhos. Sempre falo que o BBB é a última fogueira na qual as mais diferentes tribos se sentam ao redor para comungar da mesma experiência. É uma das raras atrações televisivas que ainda consegue furar a própria bolha. Eu me divirto muito, e por quanto mais tempo eu puder me divertir, melhor.

Mas tentando analisar mais friamente, fica o receio de que talvez nem todo mundo tenha a mesma resiliência e atenção plena para realities de confinamento como eu. As últimas edições tiveram recepções bastante diversificadas -tem quem goste, tem quem lamente, tem quem nem ficou sabendo.

A Globo lançou um outro reality de confinamento este ano. Estrela da Casa é como se fosse um The Voice misturado com BBB -até a casa é a mesma. E está enfrentando alguns problemas de repercussão e audiência, sendo confrontado com um público um tanto resistente.

A notícia de um BBB mais longo logo após a estreia do Estrela da Casa passa a impressão de que a Globo não quer dar espaço para dúvidas e investir no que supostamente dá sempre certo, pelo menos no equilíbrio entre retorno comercial e investimento de produção.

Mas até quando? Vamos descobrir nos próximos meses se, na prática, a teoria é outra.