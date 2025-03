BBB 25: Aline é a versão de saias de Davi Brito

Cheia de personalidade e com coragem para encarar os conflitos, a policial Aline está para o "BBB 25" como Davi Brito estava para o "BBB 24". Da maneira como ela se posiciona às declarações que ela dá, tudo que Aline faz reverbera no reality show e tem reação dos outros confinados. Ela domina o jogo.

Desde que se livrou do ator Diogo de Almeida, com quem teve um breve romance no programa, Aline floresceu. Em alguns momentos, a baiana se mostrou totalmente equivocada assim como Davi em várias passagens do "BBB 24" e isso fez com que ela metesse os pés pelas mãos, o que foi ótimo para espantar o marasmo dessa temporada do "BBB".

Articulada, Aline consegue desconcertar os concorrentes com suas frases de impacto e com a firmeza com que fala. Ela tenta impor seu jeito de jogar e os demais confinados caem na pilha da policial, que acaba por pautar o modo como a dinâmica se desenrola. Numa edição repleta de plantas, Aline se destaca com facilidade.