Na falta de reviravoltas, Dummy rouba a cena no BBB 25

Na falta de grandes reviravoltas, o Dummy gigante roubou a cena por alguns minutos no episódio de ontem do BBB 25, decretando o fim do Quarto Fantástico.

O suspense se transformou em satisfação para o público ao ver Dona Delma tomar a decisão certeira: garantir R$ 90 mil para os estudos dos netos e, de quebra, colocar a casa inteira no Tá com Nada — com exceção do genro Guilherme e do bonitão Vinicius. O brasileiro, que batalha diariamente para dar oportunidades aos filhos e netos, certamente se identificou com a sogra do bem.

No Bombástico, Ademir e Dona Graça, personagens de Rodrigo Sant'Anna, mais uma vez brilharam, especialmente no momento com Gracyanne.