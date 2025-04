Quem foi o principal culpado pelo fracasso do BBB 25?

Tenho choramingando neste espaço com alguma frequência a respeito do BBB 25. Sou um grande fã do formato, e lamento muito que neste ano as coisas não tenham saído conforme as expectativas mais serenas da audiência.

Acredito que o principal culpado para que não tenhamos tido muitos momentos de pura catarse em Curicica foi a dinâmica em duplas. Basta observar a mudança dos participantes quando perdem seus parceiros de jogo.

Renata ficou muito mais interessante depois que Eva saiu. Acredito que a recíproca também seria verdadeira. E isso serve para todo o resto. Vitória, Vilma, Maike, Vinicius? Todo mundo teve espaço de mostrar outras facetas quando as duplas foram quebradas.