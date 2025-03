Bailarinas? Que nada! A maior torcida do BBB 25 é para acabar logo

Desde que Renata voltou da famigerada Vitrine do Seu Fifi, o jogo no BBB 25 ficou definitivamente dividido entre dois grupos: a turma do quarto Fantástico, com as bailarinas e seus amigos, e a turma do quarto Anos 50, um time misto meio que reunindo quem sobrou.

A sequência acachapante de vitórias dos fantásticos, que na sequência ganharam o direito à Vitrine, eliminaram a Gracyanne e mais recentemente também mandaram a Aline embora, daria a entender que ostentam a maior torcida da temporada.

Mas podemos ser sinceros? Nem Fantástico, nem Anos 50. A maior torcida é para acabar logo com esse tenebroso BBB 25. Está um suplício!