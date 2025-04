Chico Barney: Top 10 catastrófico revela o tamanho da tragédia no BBB 25

Dessa vez não podemos culpar as decisões do público. O pior top 10 da história dos realities na América Latina é resultado de uma profunda falta de opção entre o elenco omisso, covarde e sem inspiração do BBB 25.

O tenebroso BBB Laços, composto por 12 duplas, chega em sua reta final com uma seleção de participantes digna do casting proposto pela produção do programa. Uma alarmante tragédia para os amantes do entretenimento de contenda.

Faltando 20 dias para o episódio final, é possível dizer que não há um favorito. Pode até parecer uma boa notícia, mas é péssima. Não é pelo excesso de postulantes ao cargo, mas pela absoluta falta de candidatos. É impossível gostar de alguém.