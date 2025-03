BBB 25: Guilherme parece ser o único a entender o reality

A fala de Guilherme logo no início do episódio de ontem do BBB 25 escancarou uma verdade: ele é o único que realmente entende o jogo. Ou melhor, entendia. Após uma farta distribuição de prêmios e um show de cantoria com direito a caras e bocas de Diego Hypolito (que nem Tadeu Schmidt se deu ao trabalho de comentar), o jogo em si parece ter saído pela porta da casa.

Aqui fora, o melhor momento ficou por conta de Aline, que fez uma declaração de "amor" à boneca da Dona Vilma no Bombástico. Puro entretenimento involuntário.

Já o pior segue firme e forte: a plateia de samambaias que restou na casa. João Gabriel, João Pedro, Renata, Eva, Vilma, Dani, Delma e Maike -basicamente, toda a população sobrevivente - transformaram o BBB num grande jardim botânico.