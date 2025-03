A medida extrema que está salvando o BBB do naufrágio

Já agradeceu hoje pela instituição da Lei Chico Barney a partir do BBB do ano passado? Durante muito tempo, fui um solitário e ferrenho defensor do voto por CPF no reality show da Globo. Agora ele é realidade e todos nós estamos colhendo os frutos.

Eu preferia que colocassem um ponto final no voto da torcida, onde os fanáticos se organizam para votar em mutirão. Mas ainda assim, a média ponderada entre os dois sistemas está salvando o BBB 25 de um naufrágio absoluto.

Era triste ver o horário nobre da Globo sequestrado por núcleos radicais que nem sempre refletiam a vontade do público comum, que apenas liga a TV depois da novela para desanuviar e ficar de olho no problema dos outros.