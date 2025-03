Saída de Aline abre crise na Globo: além do BBB, Vale Tudo corre risco

Na inércia, chegou até aqui. E deve ir mais longe. Sorte dele. Azar o nosso.

Aline teve apenas 4% mais votos que o tal do Maike. Se houvesse alguma justiça nesse mundo, ela teria sido a menos votada disputando contra aquela planta, mas esse foi o Diego, que ontem de madrugada planejava "se divertir muito", pois "estão praticamente de férias".

A coitada da Aline passou boa parte do jogo sofrendo para tomar qualquer decisão e evitando criar conflitos novos. É um elenco terrível e ela fez parte dele. Ainda teve um relacionamento esquisito com o igualmente esquisito Diogo. E aí cometeu um erro fatal para a própria trajetória: deu ouvidos ao Tadeu.

Aline foi a única que levou a sério os discursos sobre assumir uma postura combativa e partir para o embate. Era o desejo da produção, era o desejo do público normal. Mas o BBB está sendo conduzido por uma parte do público que é fora do normal: as torcidas.

A torcida mais engajada da Renata salvou Maike e eliminou Aline. O telespectador médio que ainda insiste no BBB 25, julgando pela vitória da Aline no voto por CPF, gostaria de assistir outra coisa no horário nobre da Globo. Mas vai ter que engolir os desejos de uma minoria radical.

Para piorar, a próxima semana será crítica para a Globo. O BBB 25 deve entrar na sua fase mais modorrenta um pouco antes do previsto, bem nos dias dos primeiros capítulos do remake de Vale Tudo. As fãs das bailarinas podem ter acabado com a TV brasileira para sempre.