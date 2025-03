BBB 25: O erro de Gracyanne Barbosa que ninguém vai perdoar

Quase que a Gracyanne Barbosa não foi eliminada no paredão da última terça-feira no BBB 25. Que sufoco para as bailarinas, cuja torcida precisou se desdobrar para dar conta de tirar uma participante supostamente cancelada.

Era grande a rejeição da influencer fitness desde os primeiros desdobramentos do programa. No começo, muitos elogios pelo seu estilo cordial, educado e até fofo. Depois vieram os incômodos.

Primeiro com os supostos benefícios, como a xepa turbinada com frango e ovo, além do tempo excessivo que passava na academia, seu habitat natural. E depois com um comportamento errático com pessoas que confiavam nela, sobretudo os Hypólito e em certa medida também com Vitória Strada.