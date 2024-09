Show de Anitta no intervalo do 1º jogo da NFL no Brasil é sexy e com funk

Anitta, 31, se apresentou no intervalo do jogo da NFL entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, no gramado da Neo Química Arena, na noite desta sexta-feira (6). Ela trouxe muito funk e sensualidade para ficar marcada na história do primeiro jogo de futebol americano no Brasil.

Como foi o show de Anitta no jogo da NFL?

Anitta subiu ao palco do evento de futebol às 22h57 e chamou atenção por um look todo vermelho. Esbanjando carisma e simpatia, uma das maiores artistas do país não deixou de balançar o bumbum como marca registrada de suas apresentações.