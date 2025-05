Franciny Ehlke se surpreende com novo carro do noivo avaliado em R$ 500 mil

Franciny ainda mostrou o veículo por dentro e tirou os plásticos e películas da nova aquisição do noivo. "Eu adoro tirar adesivos de coisas novas. Ai, que delícia."

Ela ainda brincou com o nome RAM. "Se você mandar colocar um F aqui no RAM, fica Fran. Não achou graça? Nossa, amor, achei tão engraçado."

Recentemente, Franciny rebateu as críticas sobre seu noivo. "Acho que muita gente não consegue enxergar que eu realmente possa estar feliz e possa estar com a pessoa mais incrível que uma mulher já teve. Quem convive com a gente até pode falar que eu uso ele, porque qualquer coisa que eu levanto um dedo para pedir, esse homem arranja, ele compra"