Madruguinha, humorista do SBT, rejeitou apelido famoso antes da fama

O humorista Jaison da Silva, conhecido popularmente como Madruguinha do Brasil, morreu na madrugada de ontem, aos 62 anos, vítima de infarto.

Quem era Madruguinha do Brasil?

Jaison da Silva era morador da cidade de Campo Limpo Paulista, no interior de São Paulo. Madruguinha era ativo nas redes sociais, mostrando o dia a dia como humorista em fotos e vídeos.

O artista acumulou quase 300 mil seguidores no Instagram. Madruguinha ganhou popularidade com participações no quadro "Roda Solta", do "The Noite com Danilo Gentili".