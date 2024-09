Último capítulo de 'Renascer' tem beijão e finais felizes para casais LGBT

Na noite de sexta-feira (6), foi exibido o último capítulo de "Renascer" (Globo). Um dos destaques foi o final feliz para os casais LGBTs da trama, que não existiam na primeira versão da novela, exibida em 1993.

O que aconteceu

Zinha (Samantha Jones) e Lilith (Lucy Alves) ficaram juntas no final da novela. As duas deram um beijão no último capítulo, e a afilhada de Deocleciano (Jackson Antunes) foi até convidada pela sanfoneira a dormir em sua casa.