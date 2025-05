Gustavo Mioto chama Luísa Sonza de 'desagradável' e expõe desentendimento

Gustavo Mioto, 28, revelou que já teve mais de um desentendimento com Luísa Sonza, 26.

O que aconteceu

O cantor contou que eles tiveram uma discussão após ser questionado no programa "Sabadou", do SBT, se algum famoso já havia sido 'desagradável' com ele. "Uma pessoa já foi desagradável comigo. Aconteceu uma vez. Foi a Luísa Sonza".

Gustavo explicou o que aconteceu, mas não deu muitos detalhes da discussão. "Foi um momento desagradável. Não tinha intimidade e foi fazer uma brincadeira que não podia e que não devia. Ela [fez a brincadeira]. Rolou um bate-boca rápido, uma alfinetada."