Marrone, dupla de Bruno, cai de palco, bate cabeça e show é encerrado em GO

Marrone, 60, dupla do cantor Bruno, caiu do palco em um show, na noite de ontem, em Goiânia (GO). O cantor precisou levar pontos na testa e, segundo informações do companheiro Bruno, passa bem.

O que aconteceu

Dupla estava em Goiânia em show da turnê "Inevitável - A Festa". Durante a apresentação no Centro Cultura Oscar Niemeyer, Marrone se distraiu com a apresentação, não viu fim do espaço do palco e acabou caindo para susto do companheiro Bruno. "Machucou? Ele está bem?", indagou.

Minutos depois, Bruno encerrou o show para acompanhar o atendimento a Marrone, mas tranquilizou os fãs com mensagem de que artista estava "consciente". "Ele bateu a cabeça, mas ele está bem. Está consciente, não está mal. Gente, fiquem com Deus, obrigado por tudo. Que Deus abençoe todos nós. O Marrone vai ficar bem."