Luísa Sonza chega com namorado para cantar o Hino no jogo da NFL no Brasil

Luísa Sonza foi a responsável por cantar o Hino Nacional na abertura do primeiro jogo da NFL no Brasil, realizado no Estádio do Corinthians, em São Paulo, nesta sexta (6).

O que aconteceu

Luísa chegou acompanhada do namorado, o médico português Luis Ribeirinho. Antes de subir ao palco, a cantora ganhou um beijo no gramado.

A cantora escolheu um look ecológico da marca brasileira Normando para a apresentação. O figurino era composto por jaqueta, camisa e calça, apenas com materiais naturais na construção, como látex amazônico.