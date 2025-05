Buaiz celebra uma semana de casado com Isis Valverde: 'Amor constrói'

Marcus Buaiz, 45, celebrou uma semana de seu casamento com Isis Valverde, 38.

O que aconteceu

O empresário publicou um vídeo com momentos da cerimônia. "Há uma semana, vivi um dos dias mais marcantes da minha vida. Recebi a bênção do nosso casamento, celebrei o amor, a união e a presença.", escreveu.