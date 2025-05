Influencer casado com 4 mulheres estuda para ser juiz de futebol na PB

Arthur Urso, 40, está se preparando para se tornar juiz de futebol profissional. Ele é famoso nas redes sociais por ser casado com quatro mulheres e compartilhar conteúdos sobre poliamor.

O que aconteceu

O plano de se tornar árbitro surgiu em conversa com suas quatro companheiras. Elas sempre acompanharam as partidas e se impressionavam com o fato de Arthur não torcer para nenhuma equipe. Urso, que jogava futebol, empolgou-se com a ideia de se tornar o primeiro praticante assumido do poliamor no esporte.

O influencer afirmou que buscou a Federação Paraibana de Futebol e iniciará estudos para se tornar árbitro ainda neste ano. "Em sequência, eu quero me especializar e partir para Rio de Janeiro e São Paulo", completou.