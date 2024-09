Lázaro Ramos fala sobre denúncias contra Silvio Almeida: 'Devastador'

Lázaro Ramos, 45, usou as redes sociais para se manifestar sobre a demissão do ministro Silvio Almeida, 48, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

O que aconteceu

O ex-ministro foi alvo de denúncias de assédio e importunação sexual. Após relatos de mais de uma vítima, o presidente Lula confirmou a demissão de Almeida nesta sexta-feira (6).

Lázaro lamentou o caso com uma carta aberta no Instagram. "Em 24 horas, retrocedemos alguns anos. Vivemos um capítulo triste e devastador na luta pelo direito das mulheres, na luta antirracista, no campo político e na luta dos direitos humanos", escreveu.