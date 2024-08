Amigos gastam R$ 30 mil para acampar de motorhome em Barretos: 'Modo raiz'

Como é a vida no motorhome em Barretos?

O grupo de amigos Guilherme Rosa, Junior Gatner, Daniel Gatner, Duda Ignácio e Natalya Vitória estão morando no motorhome desde a abertura do camping para curtir o evento. Junior e Duda, inclusive, já estão pela segunda vez na festa e amam a rotina de pura festa e diversão.

O bom do motorhome é a liberdade. Vai trazer a tua carne e fazer o teu churrasco. A bebida tem aqui.

Júnior

Grupo investiu na faixa de R$ 30 mil para curtir a Festa do Peão de Barretos. "Por pessoa vai sair R$ 6 mil, porque tem a taxa do camping, a tag do carro, o ingresso de cada um, fora o rango, a bebida e o consumo no parque. O motorhome saiu R$ 12 mil para 10 dias", destaca Júnior.

Motorhome oferece a comodidade de uma casa ao grupo de amigos. "Tem cozinha externa, mas o mais importante é o ar-condicionado, porque Barretos é quente. Também tem cama de solteiro, cama de casal, banheiro e uma barraca para o solteiro. Dá para viver tranquilo", lista Júnior.

Estrutura do camping também oferece banheiro e acesso a água aos visitantes do evento no Parque do Peão. "Tem chuveiro no motorhome e o do camping. Particularmente, nós preferimos o do camping, já que é muito calor e o espaço [do carro] é pequeno e com menos conforto. Aqui é mais pra mulherada só ter banho de corpo rapidinho. A gente escolheu ficar perto dos banheiros e chuveiro para ter acesso fácil e prático", explica Junior.