Camilla não gostava de Kate Middleton e sente medo de William: 'Esnobe'

A rainha-consorte Camilla, em primeiro momento, não aprovava o relacionamento entre o príncipe William e Kate Middleton, afirma Christopher Andersen, especialista da família real. De acordo com ele, Camilla até hoje tem um "pouco de medo de William".

"Camilla acredita fielmente na aristocracia e é meio esnobe. Ela não acreditava que Middleton era da classe deles [da família real]", afirmou Andersen em conversa com a publicação americana Us Weekly.

O que aconteceu?

William "tolera" sua madrasta. De acordo com Andersen, em seu livro "The King: The Life of Charles III", o príncipe não é próximo de Camilla, e a relação entre os dois é bastante tensa, como revelado por Harry em seu "Spare".