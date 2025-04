Meghan Markle nega separação e compara relação a 'estar nas trincheiras'

Meghan Markle, 43, negou os boatos de separação do príncipe Harry.

O que aconteceu

As especulações surgiram após o casal aparecer separados em eventos. No podcast The Jamie Kern Lima Show, a ex-atriz rebatou a crise no relacionamento e possível divórcio. Ela garantiu que está mais apaixonada do que nunca.

A duquesa disse que ela e Harry estavam "nas trincheiras" enquanto namoravam.