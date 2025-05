Os netos do Rei Charles: entre coroas, caretas e controvérsias 

O mais velho é o príncipe George, que está prestes a completar 11 anos em julho de 2025 e já é o segundo na linha de sucessão ao trono. Filho de William e Catherine, o príncipe e a princesa de Gales, George nasceu em 22 de julho de 2013 sob uma onda de entusiasmo nacional. Desde então, tem sido preparado, com cautela, para o papel que herdará do pai. Em 2023, foi pajem de honra na coroação do avô, uma participação altamente simbólica e pública que reforçou sua posição de herdeiro. Apesar da responsabilidade histórica, seus pais tentam garantir que ele tenha uma infância relativamente normal, longe do peso constante dos holofotes.

Dois anos mais nova, a princesa Charlotte, nascida em 2 de maio de 2015, é a primeira mulher da realeza britânica a manter sua posição na linha de sucessão — graças à mudança na lei que eliminou a preferência por homens. Atualmente em terceiro lugar, Charlotte se destaca pela confiança e carisma nas aparições públicas, muitas vezes ofuscando até os adultos com sua espontaneidade. Seu nome é uma homenagem direta ao avô (Charlotte é Charles no feminino), mas também à bisavó, Elizabeth II, e à avó, a princesa Diana, uma vez que seu nome é Charlotte Elizabeth Diana, o que só reforça seu apelo popular.

O caçula do trio de Gales é o príncipe Louis, nascido em abril de 2018, hoje com 6 anos. Apesar de ocupar o quarto lugar na linha de sucessão, Louis é talvez o mais conhecido do público por suas expressões impagáveis durante eventos oficiais. Ele roubou a cena durante a coroação de Charles com caretas, bocejos e gestos espontâneos que renderam memes e manchetes. Comparado ao tio Harry por sua personalidade extrovertida, Louis se tornou uma espécie de "mascote real" — o mais distante do trono, mas o mais adorável para o público. Atualmente sem os dentes da frente, por estar trocando os de leite pelos permanentes, ele sempre é irônico, engraçado e imprevisível.

Do outro lado da monarquia — literalmente — estão os filhos do príncipe Harry e Meghan Markle. Archie Harrison nasceu em 6 de maio de 2019, em Londres, mas mudou-se para a Califórnia com os pais após a saída deles da vida oficial da família real em 2020. Ou seja, não completou nem dois anos na terra natal de seu pai, ou conviveu com a família.

O aniversariante de hoje, 6 de maio de 2025, frequentemente está no coração do que os que antagonizam com Harry e Meghan chamam de "chantagem emocional" de seu pai. Afinal, Harry reiterou há poucos dias que enquanto não tiver sua segurança pública garantida no Reino Unido, seus filhos e esposa não voltarão ao país. Ou seja, Charles só esteve com o neto pessoalmente pouquíssimas vezes nos últimos 6 anos. Imaginava-se que havia pelo menos videoconferências, mas como Harry alega que seu pai não fala com ele, nem isso.

O aniversário de 5 anos de Archie, em 2024, coincidiu justamente com o primeiro ano da coroação de Charles. Harry foi à cerimônia, mas voltou correndo para a Califórnia (literalmente) para estar com o filho. Entre as polêmicas que o pequeno Archie protagonizou indiretamente estão as acusações de racismo feitas por seus pais contra a Família Real. Meghan chegou a alegar que ele não era chamado oficialmente de príncipe por esse motivo. Não é correto: Archie só virou oficialmente príncipe após a morte da rainha Elizabeth II, porque essas são as regras estabelecidas por George V há 115 anos. Embora tenha sido apresentado oficialmente em fotos e cartões de Natal de seus pais, hoje o rosto de Archie tem sido protegido por eles: só o vemos de costas ou de longe, para não conseguir identifica-lo.