Harry diz temer fim trágico: 'Querem que a história da minha mãe se repita'

Após perder a disputa judicial, Harry divulgou um comunicado relembrando a mãe. Ele criticou a imprensa do Reino Unido: "Tudo isso vem das mesmas instituições que atacaram a minha mãe, que fizeram campanha aberta pela remoção da nossa segurança, e que continuam incitando ódio contra mim, minha esposa e até nossos filhos, enquanto protegem o poder que deveriam estar cobrando".

Harry também comparou Meghan e Diana no documentário "O Meu Lado Invisível". Questionado se tem algum arrependimento, o príncipe afirmou: "Sim. Meu maior arrependimento é não ter me posicionado antes no meu relacionamento com a minha esposa, e ter demorado para denunciar o racismo. A história estava se repetindo. Minha mãe foi perseguida até a morte enquanto estava num relacionamento com uma pessoa que não era branca, e agora olhe o que aconteceu. Eles não vão parar até [Meghan] morrer".