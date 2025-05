Filho de rainha Vitória viveu triângulo amoroso escandaloso, diz jornal

Um dos triângulos amorosos mais escandalosos da família real britânica envolveu o filho da rainha Vitória, tataravó da rainha Elizabeth 2ª.

O que aconteceu

Príncipe Arthur era casado com Louise Margaret da Prússia e teve um caso extraconjugal com Leonie, Lady Leslie. As cartas enviadas à amante foram destruídas por George 6º, pai da rainha Elizabeth 2ª e avô do rei Charles 3º, de acordo com o Daily Mail.

Neta de Leonie revelou que tanto o Duque de Connaught quanto sua esposa foram cativados pela avó. "Por décadas, Leonie governou a Duquesa e dirigiu o Duque", escreveu.