Príncipe Harry diz que "não faz sentido continuar brigando"

Como não há mais como apelar da decisão, Harry fica à mercê da Família Real: só terá a segurança que quer caso seja oficialmente convidado por eles para visitar o país. Caso contrário, receberá o apoio o que o Governo considera adequado. Diante de seu distanciamento notório tanto de seu pai, Rei Charles III como de seu irmão, Príncipe William, é improvável que seja chamado para vê-los tão cedo, afinal, como Harry mesmo lembra, suas últimas interações oficiais com seu pai e irmão foram em dois eventos comemorativos (o jubileu de platina da avó, Rainha Elizabeth II e a coroação de Charles) e dois funerais. Ainda assim, todos mantendo a distância dele.

A conversa com a BBC, na sua casa na Califórnia, foi longa, emocional e restrita tanto ao que ele legalmente pode falar e, é preciso destacar, o que ele quer falar agora. À frete, pode entrar em mais detalhes (com outro livro?). A ver. Como tudo que Harry fala é deturpado, abaixo os principais pontos que ele falou com a emissora britânica.

SOBRE O RESULTADO

"Obviamente, estamos muito, muito arrasados mas certamente está provado que não havia como vencer pelos tribunais, o que alguém já havia me dito antes. Mas sim, é, é, tem sido... a decisão foi uma surpresa, além de não ser uma surpresa. [ri nervoso] Então, sim, por enquanto, é impossível para mim levar minha família de volta ao Reino Unido em segurança.

SOBRE O QUE INTERFERE NA EXPECTATIVA DE INTEGRAR SEUS FILHOS, ARCHIE E LILIBET, À SUA FAMÍLIA E ORIGEM

"Bem, para começar, a única vez que voltei ao Reino Unido foi, infelizmente, para funerais ou processos judiciais, com alguma ou outra função beneficente entre os eventos, onde me arrisco. Mas eu continuarei com uma vida de serviço público. Então, sempre apoiarei as instituições de caridade e as pessoas que significam tanto para mim. Mas não consigo imaginar um mundo em que eu traria minha esposa e meus filhos de volta ao Reino Unido neste momento. E as coisas que eles que eles vão perder, é, bem, tudo. Eu amo meu país. Sempre amei, apesar do que algumas pessoas naquele país fizeram. Sinto falta do Reino Unido, sinto falta de partes do Reino Unido. Claro que sinto. E eu acho que é realmente muito triste não poder mostrar, sabe, aos meus filhos, minha terra natal."

SOBRE O QUE O FAZ SE SENTIR INSEGURO

"Há pouco que eu possa dizer por causa do processo de redação das questões de segurança nacional em questão, mas tudo porque, no início de 2020, minha pontuação foi a mais alta em termos de risco. E então, da noite para o dia, fui rebaixado para a mais baixa, sem realmente passar pelo conselho de gestão de risco. Então, quando alguém questiona como isso é possível e também o motivo por trás disso na época... E por mais difícil que seja apreciar ou entender por que a decisão foi tomada da forma como foi em 2020, o mais difícil para mim é o fato de eu ainda não ter passado por uma avaliação do conselho de gestão de riscos nos últimos cinco anos. Todos os outros neste grupo de pessoas a fazem, no mínimo, uma vez por ano. Então, novamente, não teria chegado tão longe se não tivesse evidências convincentes de fatos que revelam por que a decisão foi tomada. E estou aqui hoje falando com vocês, onde, como sabem, eu, nós perdemos o recurso, mas o outro lado venceu, mantendo-me inseguro. Então, novamente, há muitos pontos de interrogação. Eu tenho toda a verdade. Eu tenho todo o conhecimento. Agora, ao longo do processo legal, descobri meus piores medos. Sei hoje, com base neste julgamento, que não havia nenhuma estrutura legal que restringisse as decisões deste órgão, RAVEC, do qual a Casa Real faz parte. E eu não sabia disso até este processo legal em 2021. Uma das primeiras coisas que minha advogada me disse foi: "Como a divulgação começou?", ou "Este processo foi iniciado?". Ela se virou e disse: "Você sabia que a Família Real estava na RAVEC?", e meu queixo caiu.