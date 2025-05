Estupro e morte: ONG ligada a príncipe Harry admite abusos na África

Segundo o jornal, o príncipe, apesar de não estar mais na presidência da organização, está ciente das denúncias. O monarca se reuniu com o grupo a fim de implementar mudanças para lidar com as questões reveladas nas denúncias.

Após a exposição na mídia, a entidade iniciou uma revisão independente. Em comunicado, a ONG disse também que "o conselho da African Parks revisou o parecer da Omnia [escritório de advocacia londrino responsável pela revisão contratada pela instituição] e endossou o plano de gestão e os prazos para implementar as recomendações resultantes deste processo".