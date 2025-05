Por que o príncipe Harry é brigado com a família real britânica?

Cerca de um mês depois da entrevista, o príncipe Philip morreu. Segundo o TMZ, Harry recebeu a notícia da morte do avô por meio de um policial que bateu em sua porta. Meghan, que estava grávida, não pode ir ao funeral, fechado ao público por causa da pandemia. Harry foi ao Reino Unido sozinho e na cerimônia caminhou separado do irmão, William. Um porta-voz da monarquia disse que essa foi uma decisão prática, sem relação com as polêmicas. Segundo o jornal Daily Mail, Kate Middleton orquestrou uma conversa entre os irmãos depois do funeral.

Príncipes William e Harry foram flagrados conversando após o funeral de Philip Imagem: Reprodução / GloboNews

A rainha Elizabeth 2ª morreu em setembro de 2022. Nos últimos dias da monarca, Harry foi fazer uma visita à avó —mas foi informado que Meghan Markle não poderia comparecer. Mesmo destituído de seus títulos militares, Harry pode usar uniforme numa vigília em homenagem à avó, mas teve as iniciais de Elizabeth removidas de sua farda. O mesmo não aconteceu, por exemplo, com o príncipe Andrew, destituído dos títulos militares em meio a acusações de pedofilia.

Em janeiro de 2023, Harry publicou sua autobiografia, "O Que Sobra". No livro, ele dá detalhes sobre a intimidade da família real —confirmando, por exemplo, que Charles carrega consigo um ursinho de pelúcia, e dizendo que William passou por uma "lavagem cerebral" para se adequar aos costumes da monarquia. Ele relembra um episódio em que estava numa crise de pânico e William riu dele.

Eu percebia que meu pior medo estava se tornando realidade: após meses de terapia, após trabalhar duro para me tornar mais consciente, mais independente, eu era um estranho para meu irmão mais velho. Ele não conseguia mais se identificar comigo, me tolerar. Harry no livro 'O Que Sobra'

Desde que se tornou rei, Charles 3º evita contato com o filho. De acordo com a revista People, ele ignora ligações do filho e está com a agenda cheia quando Harry vai ao Reino Unido. No fim de março, o rei foi hospitalizado, e Harry descobriu a internação pelo noticiário. O último encontro dos dois foi numa reunião de meia hora em fevereiro de 2024, após o rei revelar o diagnóstico de câncer.