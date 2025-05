Príncipe Harry é rejeitado por família real por desconfiança, diz jornal

Conforme o amigo da realeza, o rei Charles 3º "está certo em não confiar" no filho. "Harry é um caso perdido nesse aspecto. Ele não deveria ter dado aquela entrevista — mas ninguém da família real deveria dar entrevistas, é sempre um desastre", opinou.

Além disso, uma fonte confirmou ao jornal que a postura de Harry e Meghan Markle impedem que família real confie neles. O casal gerou polêmica ao citar várias vezes a realeza, como no livro do príncipe, "Spare", na entrevista com Oprah Winfrey e na série da Netflix, "Harry & Meghan".

Para Vickers, Harry deveria pedir perdão ao rei Charles 3º "discretamente, e não na TV". "Mas ele não fará isso. Por ser tão estúpido, ele basicamente estragou tudo", finalizou o autor.