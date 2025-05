Príncipe Archie completa 6 anos

E será, mais uma vez, comemorado à distância da família. O primogênito do príncipe Harry e de Meghan Markle nasceu em Londres em 2019, mas desde dezembro do mesmo ano ele deixou a Inglaterra com seus pais e nunca mais voltou a morar no Reino Unido. Nas redes sociais, a Família Real manteve seu silêncio dos anos recentes (nos dois primeiros, postava homenagens), já Meghan, mãe orgulhosa, postou cedo uma homenagem ao filho: "Meu filho, meu sol" (porque son e sun soam a mesma coisa em inglês)", ela diz, deixando claro que o aniversário foi celebrado mais cedo em família e que Archie está cercado de amigos e amor.

Quando nasceu, Archie era o sétimo na linha de sucessão ao trono britânico e, ao que se sabia na época, foi uma escolha de seus pais não lhe conceder um título real imediato, desejando que ele crescesse como um cidadão comum, fora da rigidez da monarquia. Ainda em 2020, no entanto, essa versão foi reavaliada quando Meghan e Harry sugeriram, em entrevistas, que Archie não havia sido feito príncipe por questões de racismo dentro da instituição real. A controvérsia ganhou força após a famosa entrevista do casal a Oprah Winfrey. O fato técnico, contudo, é que Archie não tinha direito automático ao título por conta das cartas-patente emitidas por George V em 1917. Ele só passou a ter esse direito oficialmente quando seu avô, Charles, assumiu o trono, em 2022. Ainda assim, seus pais optaram por manter uma postura discreta quanto ao uso dos títulos.

Príncipe Harry e Meghan Markle com os filhos Archie e Lilibet Imagem: Reprodução

Desde 2020, Archie vive com seus pais e, mais recentemente, com a irmã caçula, Lilibet Diana, em Montecito, na Califórnia. Embora nos primeiros meses de vida ele tenha aparecido em fotos oficiais e eventos ocasionais, há alguns anos ele tem sido criado longe dos holofotes. Suas aparições públicas são raras, e seus pais se esforçam para preservar sua imagem e privacidade, com fotografias mais recentes sendo divulgadas apenas esporadicamente — às vezes em vídeos comemorativos ou registros caseiros, quase sempre sem mostrar o rosto.

Archie é o primeiro membro da família real britânica nascido de uma mãe americana e com ascendência afro-americana, por parte de sua avó materna, Doria Ragland. Ele possui dupla cidadania — britânica e americana — e mantém sua posição na linha de sucessão ao trono britânico, ocupando hoje o sexto lugar. Mesmo que não esteja envolvido na vida pública do Reino Unido, Archie simboliza uma nova geração da monarquia, marcada por maior diversidade, por conflitos entre tradição e modernidade, e pela busca por autonomia fora das amarras institucionais da realeza.

A relação de Archie com seus pais tem sido descrita como afetuosa e atenta. Meghan costuma mencionar, em entrevistas, como valoriza o tempo em família, especialmente no papel de mãe presente, e como se empenha em criar os filhos com consciência emocional, segurança e liberdade. Harry, por sua vez, frequentemente se refere à paternidade como transformadora. Ele já declarou que ter filhos o fez repensar sua própria infância e o motivou a proteger a família dos mesmos traumas que enfrentou ao longo da vida pública, especialmente após a morte da princesa Diana.