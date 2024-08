Patrícia Poeta fica com 'posto' de Ana Maria Braga na Globo; saiba qual

Com a estreia do Estrela da Casa (Globo), Patrícia Poeta vai ter a mesma missão que Ana Maria Braga tem no Mais Você (Globo) com o BBB: a de entrevistar os eliminados.

O que aconteceu

Os eliminados do Estrela serão entrevistados no Encontro na manhã seguinte à saída do confinamento. O reality estreou na terça (13) e deve ser seu primeiro eliminado na próxima quarta-feira (21).

As entrevistas ocorrerão ao vivo e de forma remota, diretamente dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. O 'Encontro' é transmitido dos Estúdios em São Paulo.