Estrela da Casa: Bárbara Saryne e Chico Barney revelam suas apostas

Na minha opinião o Matheus tinha que ser desclassificado por algum motivo e aí deixar a Evellin em 4º. Esse seria o top 4 ideal e possível. Chico Barney

Ao analisarem o Votalhada, que reúne diferente enquetes do público, Lucca também é o favorito a vencer, com 53%, seguido de Matheus, com 26%. "O Brasil está se unindo contra o Matheus. Será que vem aí, Bárbara Saryne? Acho que o Lucca merece mais", diz Chico.

"A teoria é de que a torcida do casal se dividiu. A gente viu até aqui que toda vez a torcida do casal ficava mais do lado dele, mas não sei que agora alguns foram para a Unna e isso já faça com que o Lucca passe na frente", argumenta Bárbara.

Estrela da Casa - Enquete UOL: quem você quer que vença o reality show? Leidy Murilho Globo/Manoella Mello Lucca Globo/Manoella Mello Matheus Torres Globo/Manoella Mello Unna X Globo/Manoella Mello

