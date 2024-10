Com 41% dos votos, Lucca vence primeira temporada do Estrela da Casa

Matheus Torres ficou com o segundo lugar na disputa, com 34,82% dos votos. Ele se apresentou na final com as músicas "Primeiros Erros", de Kiko Zambianchi, e "Partilhar", de Rubel.

Com 15,36% dos votos, Unna X garantiu a terceira posição após cantar "Dona Aranha", de Luisa Sonza, e "Bem Que Se Quis", de Marisa Monte. Leidy Murilho, que terminou com 8,69%, apresentou "Tá Chorando Por Quê?", de Amanda Wanessa, e "Os Anjos te Louvam", de Eli Soares.

