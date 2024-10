Estrela da Casa: parcial mostra Lucca em disparada como vencedor

Com o fim do Estrela da Casa (Globo) nesta terça-feira (01), o público está prestes a conhecer o vencedor do prêmio de R$ 750 mil, um contrato com a Universal Music, gerenciamento de carreira e uma turnê pelo país.

O que diz a enquete

Às 09h, o predileto para vencer era Lucca, que reunia sozinho 48,19% dos votos.

Em seguida estava Unna X com 25,24% seguida de Matheus Torres, com 21,37% dos votos.