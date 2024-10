Estrela da Casa: Parcial aponta Matheus crescendo e Lucca perdendo vantagem

Lucca, Matheus, Unna X e Leidy disputam a final do Estrela da Casa (Globo), que será decidida no programa desta terça-feira (1º). A enquete UOL mostra quem poderá ser o vencedor do reality musical.

O que diz a enquete

Às 16h, Lucca seguia como o primeiro colocado, com 42,76% dos votos. O sertanejo se mantém em primeiro lugar desde a abertura da enquete.

Em segundo lugar, Matheus Torres teve um grande crescimento nas últimas horas e chegou a 29%, diminuindo a distância em relação ao goiano.