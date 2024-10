Guerra sugere melhoraria para o Estrela da Casa: 'Colocaria júri técnico'

Com o encerramento do Estrela da Casa (Globo) na última terça-feira (02), os comentaristas Chico Barney, Bárbara Saryne e Márcio Guerra fizeram um balanço da primeira edição do reality musical. O programa consagrou Lucca vencedor como prêmio milionário e um contrato com a Universal Music.

O produtor musical avaliou que o programa deveria ter algumas mudanças para uma segunda edição. "Colocaria um júri técnico e teria duas avaliações: a de comportamento, que é a convivência da casa e o público vota; e uma votação antes disso, de quem vai para a Batalha e Duelo, no caso a parte técnica, tinha que ser nós", finaliza e brinca.

Ele também argumenta que pelo programa ser mais curto e ter menos participantes que outros do mesmo formato, os competidores deveriam ser eliminados depois de algumas semanas. "Para que a gente possa ter essas pessoas no elenco por mais tempo, porque a casa vai ficando vazia muito rápido e as oficinas vão começando a não ter mais sentido."