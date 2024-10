Estrela da Casa: Reviravolta na final? Matheus ganha votos na disputa

Lucca, Matheus, Unna X e Leidy disputam a final do Estrela da Casa (Globo), que será decicida no programa ao vivo desta terça-feira (1º). Veja quem pode ganhar a disputa e quem fica "fora do pódio" de acordo com a enquete UOL.

O que diz a enquete

Na atualização das 13h, o favorito para vencer seguia sendo Lucca, que reunia sozinho 44,28% dos votos. O cantor é o mais provável a vencer o prêmio de R$ 750 mil, com um contrato com a Universal Music, gerenciamento de carreira e uma turnê pelo país.

Em segundo lugar estava Matheus Torres, com 25,16%. Ele ultrapassou Unna X, que antes ocupava o lugar o de vice, e nesta atualização somava 23,61%.