Chico Barney: Ana Clara é a grande campeã do Estrela da Casa

Considero que o problema central foi a maneira como ele foi vendido ao público. Para fugir da cópia, criaram muitas camadas e deixaram o programa confuso de ser compreendido de primeira, com apelos divergentes demais: é pra torcer como no BBB? É para analisar como no The Voice?

Me parece importante simplificar a dinâmica interna do lado musical e valorizar mais os aspectos típicos do confinamento para que a audiência chegue com mais empolgação em uma próxima temporada. De qualquer forma, é bom ver a Globo investindo no gênero no segundo semestre.

Na noite de hoje, o prêmio será disputado por quatro finalistas: Lucca, Matheus, Unna e Leidy. Todos têm seus atrativos e também seus pontos fracos. Considero Unna e Leidy as mais talentosas, embora Lucca talvez esteja mais preparado como astro pop.

Mas a grande campeã do Estrela da Casa já é Ana Clara. A apresentadora mostrou mais uma vez que está plenamente preparada para assumir grandes projetos. Mesmo entre os críticos mais ferrenhos do reality, seu nome sempre surge como um ponto positivo.

É divertida, sagaz e rápida nas reações. Tem o jogo de cintura que parece cada vez mais raro na linha de shows das produções nacionais. Um dínamo. Se havia alguma dúvida acerca da sua capacidade, o que já parecia improvável, espero que não haja mais.

Que a Globo esteja atenta à importância de continuar investindo no desenvolvimento e reconhecimento do seu trabalho, especialmente na TV aberta. Nem sempre os talentos surgidos no entretenimento da empresa recebem o devido valor —basta ver que a grande maioria dos apresentadores da linha de shows atualmente vem de outras emissoras ou do jornalismo.