Estrela da Casa precisa de uma reformulação para não decepcionar em 2025

O dia a dia do Estrela da Casa precisa se distanciar da rotina do BBB. Qual o sentido de aspirantes a astros musicais disputarem provas de resistência? Faltou desenvolver dinâmicas que refletissem os perrengues que artistas enfrentam. Além disso, o programa tinha que dar conta de tantas narrativas que não teve muito espaço para mostrar a convivência entre os participantes. Se não há tempo de tela para mostrar as relações que são formadas no confinamento, faz sentido manter esses jovens artistas numa casa vigiada 24 horas por dia?

Por último, mas não menos importante é necessário promover uma transformação estética no programa para que o Estrela da Casa tenha uma identidade própria. Por ser gravado na mesma casa do BBB, tudo lembrava o reality show de confinamento mais visto do Brasil. É preciso criar um ambiente que tenha a cara do Estrela da Casa e que represente o universo retratado pelo programa.

Estrela da Casa tem uma premissa muito interessante. Quem sabe em 2025, o programa consiga mostrar a que veio e deixar de ser uma versão musical do BBB.