Namoro de Unna X e Matheus está 'em aberto': 'Quero analisar os vídeos'

Se dentro do confinamento do "Estrela da Casa" rolou até um "eu te amo", fora do reality, Unna X e Matheus Torres ainda não estão oficialmente namorando. Os cantores conversaram com a coluna em um evento na sede da Universal Music Brasil, no Rio, e comentaram sobre a relação.

Unna X e Matheus posaram para fotos juntos, e não demonstraram qualquer tipo de "climão" por estarem no mesmo espaço. No entanto, até o momento, os dois não tiveram nenhum momento íntimo e amoroso fora do programa.

"Saímos da casa e cada um foi encontrar sua equipe. Não tivemos nem uma noite juntos. Temos muito o que conversar, e as coisas estão 'em aberto'", diz Unna, que completa: "As coisas são muito diferentes dentro e fora de um reality. Lá dentro, o relacionamento foi tudo. Aqui fora, temos que conversar. Antes de tudo, somos amigos".