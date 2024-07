Sexual e sem moralismos, 'MaXXXine' desafia 'volta ao mundo puritano'

Flavia Guerra salienta que, desde o primeiro filme da franquia, "X - A Marca da Morte", a narrativa fala sobre o desejo — indo na contramão do cinema "mais puritano" que tem sido popular. "A protagonista não tem moralismo nenhum, o que subverte muito", acrescenta Bruno. "Normalmente existe essa questão do sexo ser punido [nos filmes de terror]; as garotas que geralmente sobrevivem é porque são virgens".

Segundo o comentarista, o novo filme é "bem diferente" de "X" e "Pearl", e por isso desagradou alguns espectadores. "Tem pessoas que ficaram muito surpresas, para melhor ou para pior, porque não é o que a gente via antes. A personagem muda muito, e é ousado", disse. "Cada filme também tem sua linguagem e estilo".

Com um orçamento mais confortável, o longa tem novos cenários e inclui atores famosos no elenco. "É o filme que tem menos sangue e menos morte do que os outros filmes. A referência aqui foi o cinema noir", acrescenta Bruno. "E a protagonista é mais vítima do horror ao seu redor do que a causadora dele".

Mia Goth também é meme brasileiro

Protagonista do filme, Mia Goth é neta da atriz brasileira Maria Gladys — e, inclusive, sabe falar português. "Isso virou um meme, uma coisa de louco. A protagonista dessa nova geração, desses filmes, é neta de uma brasileira", afirma Vitor Búrigo.

Flavia Guerra diz que Mia também é neta de um artista norte-americano que se envolveu com diretores brasileiros, como Glauber Rocha. A atriz nasceu no Canadá, mas chegou a morar por um período no Rio de Janeiro até os 5 anos de idade e passou a adolescência em Londres.