Mia Goth: a polêmica e versátil neta da atriz brasileira Maria Gladys

Mia Goth, 30, é um dos nomes mais importantes do terror dos últimos anos. Seu principal trabalho é a trilogia da A24 iniciada com "X - A Marca da Morte", em 2022, e que se encerra com o lançamento de "MaXXXine", que chega hoje aos cinemas. Ela também está em "Piscina Infinita" (2023) e "Suspiria: A Dança do Medo" (2018).

No Brasil, sua fama é ainda maior do que no resto do mundo: ela é neta da atriz brasileira Maria Gladys, que esteve em "Vale Tudo" e "Top Model" e é ex-namorada de Roberto Carlos. Por isso, muitas vezes Goth fala português e até mesmo já se declarou à avó e a tem como sua "fonte de inspiração".