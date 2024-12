Ligeiro (!), enxuto e com Jim Carrey afiado, 'Sonic 3' é o melhor da série

Sonic é um alienígena superveloz que, preso à Terra, torna-se amigo de um sujeito boa praça (James Marsden, sempre bom em interpretar sujeitos boa praça) e encontra sua nêmesis em um cientista pirado, o Dr. Ivo Robotnik (Jim Carrey). O entrave entre os dois termina como desculpa para a série agregar outros personagens da "mitologia" de Sonic, como o inventivo Tails (Colleen O'Shaughnessy) e o poderoso Knuckles (Idris Elba).

Knuckles, Sonic e Tails em 'Sonic 3' Imagem: Paramount

Neste terceiro filme, a ameaça vem de Shadow (Keanu Reeves), outro velocista superpoderoso com um passado trágico e poderes que rivalizam com o herói azul. Sua chegada provoca o retorno de um cientista com laços familiares com Robotnik (também interpretado por Carrey) e um plano que pode decretar a destruição do planeta.

Sem a menor paciência para gordura —ou mesmo para reinventar a roda—, Fowler dirige "Sonic 3" em ritmo supersônico, marcando no caminho cada item do manual dos super-heróis. Sonic junta a turma e atende ao chamado da aventura, o vilão tem suas motivações reveladas de forma empática, nosso herói hesita em sua missão, tudo parece perdido até que tudo termina bem. Sem firulas, com muita cor, ação e comédia.

Na verdade, todo criador de filmes de super-heróis precisa aprender uma coisa ou dez de "Sonic 3". Primeiro, se um pré-adolescente não pode ver seu filme —salvo raríssimas exceções—, ele já perde seu público-base. Segundo, os vilões precisam ser tão —ou mais— interessantes que o herói. Terceiro, se puder encontrar algum papel para Jim Carrey, não hesite!