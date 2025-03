'Better Man': Robbie Williams conta sua história de maneira espetacular

Este segredo, claro, não custa bananas. "Better Man" investiu cerca de US$ 110 milhões para que, entre outras coisas, a costura digital fosse imperceptível. Foi uma aposta cara, já que removeu do projeto o rosto de Robbie Williams, um de seus ativos mais preciosos, e também arriscada. Como seu sucesso mastodôntico nunca ultrapassou as fronteiras do Reino Unido, esconder o astro com uma máscara digital poderia cortar dos dois lados.

Por fim, a decisão criativa que define e eleva "Better Man" não funcionou nem em casa, muito menos no além-mar, com o filme estacionando em decepcionantes US$ 20 milhões nas bilheterias em todo o mundo. Foi um dos melhores filmes de 2024 - certamente a melhor biografia e o melhor musical - que ninguém pagou para ver.

Esse problema, claro, é dos contadores do estúdio e não respinga na excelência de "Better Man", um seríssimo candidato a filme cult que cativa na emoção, prende pelo inusitado e não tinha sequer o direito de ser tão espetacular. Colocar imediatamente uma playlist de Robbie Williams na vitrola (sou vintage, pode julgar) é consequência. Azar, portanto, de quem não viu no cinema - faça um favor a você mesmo e não seja uma dessas pessoas!