Belíssimo teaser de 'Superman' sugere caminho ousado (sério!) para nova DC

O jogo agora mudou. Em pouco mais de dois minutos, "Superman" (interpretado por David Corensweat) revela um mundo habitado por outros heróis —Mulher-Gavião, Guy Gardner como o Lanterna Verde, Metamorfo, o enigmático Senhor Incrível—, exibe Nicholas Hoult como a nova face de Lex Luthor, mostra o Planeta Diário e sua equipe, Lois Lane (Rachel Brosnahan) à frente. É um mundo colorido e vibrante que acha espaço para colocar em cena Krypto, o Supercão! Já quero a pelúcia!

"Superman" é o ponto de partida no novo universo DC no cinema, e a responsabilidade é imensa. Gunn, ao lado de seu parceiro na produção, Peter Safran, tem sido meticuloso com os projetos que entram na linha de montagem. Além dessa aventura do Último Filho de Krypton, que chega aos cinemas em julho do ano que vem, eles têm "Supergirl", "Cara de Barro" (um vilão do Batman, com roteiro de Mike Flanagan) e, fora dessa linha cronológica, um segundo "Batman" com Robert Pattinson sob o capuz.

Ainda assim, Gunn deixou claro que a estrutura dessa nova DC não será um espelho da Marvel, em que os filmes são construídos em torno de uma grande saga. Embora sejam parte da mesma tapeçaria, cada filme da nova DC será independente, uma abordagem mais parecida com a forma que a série "Star Wars" é tratada.

Superman (David Corensewat) e Lois Lane (Rachel Brosnahan): o romance está (literalmente) no ar Imagem: Warner

Ou seja, "Superman" não será celeiro de pistas para alimentar a especulação dos fãs mais exaltados e pode ser saboreado sem a necessidade de uma bula. É um ponto de partida bacana para novos fãs e também uma celebração para a velha guarda. Não é à toa que Gunn usou no teaser uma versão modernizada do tema clássico criado por John Williams para o filme de 1978.

Nos últimos anos, filmes de super-heróis se tornaram um gênero com méritos e características próprias e experimentaram do auge criativo à fadiga da exposição exagerada. Eles fazem parte do DNA da indústria e, ao contrário do que aconteceu diversas vezes no passado, não vão desaparecer. O que eles precisam, no caso, é se renovar.